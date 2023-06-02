TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, TBMM'de yemin etmeyen sonra mı yemin ediyor? TBMM'de yemin etmeyen milletvekilleri ne yapıyor?

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Arama motorlarında ise TBMM'de yemin etmeyen sonra mı yemin ediyor? TBMM'de yemin etmeyen milletvekilleri ne yapıyor? soruları aratılıyor.

TBMM'DE YEMİN ETMEYEN SONRA MI YEMİN EDİYOR?

Salonda bulunmaması nedeniyle salonda bulunmayan milletvekilleri daha sonra yemin edecek. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler.