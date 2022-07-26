TBMM'de olağanüstü toplantı! TBMM neden olağanüstü toplanıyor? Meclis neden olağanüstü toplanıyor?

TBMM olağanüstü toplantı! Cumhuriyet Halk Partisi, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Peki, TBMM olağanüstü toplantı neden yapıyor?Meclis neden olağanüstü toplanıyor? işte detaylar...

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI!

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili siyasi parti gruplarını 1 Ağustos tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdı.

ŞENTOP SİYASİ PARTİLERE YAZI GÖNDERDİ

TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

AK PARTİ VE HDP TOPLANTIYA KATILMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''CHP çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı. CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır'' diyerek tepki gösterdi. Ünal, 1 Ağustos'ta yapılacak toplantıya katılmayacaklarını da açıkladı. Öte yandan HDP de Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurmuştu.

AK PARTİ'NİN MYK GÜNDEMİYDEYDİ

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımları konuşmak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması, AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarına, "Konuyu yakından izleyin'' talimatı verdiği öğrenilmişti.