TBMM'de kaç milletvekili var sorusu, özellikle yaklaşan seçin dönemi nedeniyle birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? TBMM'de hangi bölgeden kaç tane milletvekili var? 2023 TBMM milletvekili sayısı!

TBMM milletvekili sayısı, yaklaşan seçim tarihi ile birlikte birçok vatandaşın gündemine tekrar geldi. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. 2023 yılı içerisinde mecliste yer alan milletvekili dağımı da araştırılmakta. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? TBMM'de hangi bölgeden kaç tane milletvekili var? 2023 TBMM milletvekili sayısı!

TBMM'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

17 Mart 2023 tarihinde yer almakta olan verilere göre mecliste yer alan toplam milletvekili sayısı 579'dur. 2023 yılında Partilere göre milletvekili dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili

Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili

Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili

İYİ Parti: 37 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili

Demokrat Parti: 2 milletvekili

Memleket Partisi: 2 milletvekili

Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili

Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Yenilik Partisi: 1 milletvekili

Zafer Partisi: 1 milletvekili

Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili