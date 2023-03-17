TBMM'de kaç milletvekili var? TBMM'de hangi bölgeden kaç tane milletvekili var? 2023 TBMM milletvekili sayısı!
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TBMM'de kaç milletvekili var sorusu, özellikle yaklaşan seçin dönemi nedeniyle birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? TBMM'de hangi bölgeden kaç tane milletvekili var? 2023 TBMM milletvekili sayısı!
TBMM milletvekili sayısı, yaklaşan seçim tarihi ile birlikte birçok vatandaşın gündemine tekrar geldi. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. 2023 yılı içerisinde mecliste yer alan milletvekili dağımı da araştırılmakta. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? TBMM'de hangi bölgeden kaç tane milletvekili var? 2023 TBMM milletvekili sayısı!
TBMM'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
17 Mart 2023 tarihinde yer almakta olan verilere göre mecliste yer alan toplam milletvekili sayısı 579'dur. 2023 yılında Partilere göre milletvekili dağılımı ise aşağıdaki gibidir.
Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
İYİ Parti: 37 milletvekili
Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
Demokrat Parti: 2 milletvekili
Memleket Partisi: 2 milletvekili
Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
Saadet Partisi: 1 milletvekili
Yenilik Partisi: 1 milletvekili
Zafer Partisi: 1 milletvekili
Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili