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TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü?

TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Peki, TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna çabaları sonucu şahıs, çıktığı yerden indirildi. TBMM'de intihar edenkim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü?

TBMM'DE İNTİHAR EDEN KİM?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna çabaları sonucu şahıs, çıktığı yerden indirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü?

Şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesiyle çıktığı yerden indirildi.

Şahsın kimliğine ise henüz ulaşılamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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