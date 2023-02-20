TBMM de görüşmeler hangi gün başlayacak? TBMM de genel kurulunda gündem ne olacak?

Meclis'in açılış tarihini merak edenler TBMM ne zaman açılacak? Görüşmeler ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıcı hasalar ve birçok can kaybına neden oluştu .Meydana gelen deprem felaketi sonrası TBMM faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuştu. Vatandaşlar meclisin açılış tarihini merak ediyor. Peki, Meclis açıldı mı? Meclis ne zaman açılacak? TBMM de görüşmeler hangi gün başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıcı haslar bırakan binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ülkede milli yas ilan edilmiş TBMM faaliyetlerine bir süreliğine ara vermişti. Vatandaşlar meclisin yeniden açılacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, Meclis açıldı mı? Meclis ne zaman açılacak? TBMM de görüşmeler hangi gün başlayacak? Detaylar haberimizde...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından TBMM faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu. Bir süredir merak edilenTBMM basılacağı ve görüşmelerin yeniden başlıcağı tarih belli oldu. TBMM genel kurulu görüşmeleri 28 Şubat Salı günü yeniden başlayacak. Buna göre TBMM de genel kurulunda görüşmelerin 28 Şubat Salı günü yeniden başlaması bekleniliyor.

TBMM GENEL KURULUNDA GÜNDEM NE OLACAK?

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. EYT düzenlemesinde görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca genel kurulda EYT düzenlemesinin kabul edilerek yasalaşması bekleniliyor.