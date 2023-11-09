Yargıtay'ın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 17.00'de toplanması beklenen açıklamalarda bulundu. Peki, TBMM Danışma Kurulu toplandı mı? Meclis Danışma Kurulu toplantısı başladı mı?

TBMM Danışma Kurulu toplandı mı? Meclis Danışma Kurulu toplantısı başladı mı?

TBMM Danışma Kurulu toplandı mı? Yargıtay'ın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 17.00'de toplanması beklenen açıklamalarda bulundu. Peki, TBMM Danışma Kurulu toplandı mı? Meclis Danışma Kurulu toplantısı başladı mı? Detaylar...

TBMM DANIŞMA KURULU TOPLANDI MI?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki hamlesi gündemden düşmüyor. Yargıtay'ın kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 17.00'de toplanması beklenen Meclis Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını açıkladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz." dedi.

"TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ"

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim." diyerek şunları kaydetti: "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."

YARGITAY'DAN ÇARPICI HAMLE

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanık Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

YARGITAY 18 YIL HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

14 ÜYEDEN 5'İ KARARA MUHALİF KALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetmişti. Dosyayı inceleyen 14 üyeden 5'i bu karara muhalif kalmış, Atalay'ın haklarının ihlal edilmediğine kanaat getirmişti.

DOSYA YARGITAY'A İLETİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılama ve tahliye için kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme ise ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmişti.