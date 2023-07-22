TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Büyük hedeflerin, büyük amaçların, büyük ülkülerin peşinde olacağız"
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Büyük hedeflerin, büyük amaçların, büyük ülkülerin peşinde olacağız" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, toplu açılış programına katıldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Büyük hedeflerin, büyük amaçların, büyük ülkülerin peşinde olacağız"
ORDU - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, toplu açılış programına katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel