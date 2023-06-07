Yeni TBMM Başkanı kim seçildi araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis Başkanı kim oldu merak konusu oldu. Peki, TBMM Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! Yeni TBMM Başkanı açıklandı mı, kim seçildi? Yeni Meclis Başkanı kimdir? İşte detaylar...

Yeni kabinenin belirlenmesinin ardından TBMM Başkanı için oylamalar gerçekleşti. Yeni dönemde TBMM Başkanı kimin olacağı merak konusu olmuştu. Kullanıcılar tarafından yeni TBMM Başkanı araştırılıyor. Peki, TBMM Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! Yeni TBMM Başkanı açıklandı mı, kim seçildi? Yeni Meclis Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

MECLİS BAŞKANI ADAYLARI KİMLERDİ?

TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.

TBMM BAŞKANI KİM OLDU?

TBMM'nin yeni başkanı üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.