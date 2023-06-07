Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık seçimi yapıldı. İlk iki turda TBMM Başkanı seçilemeyince üçüncü tur oylamasına geçildi. Peki, TBMM başkanı kim oldu? 2023 Yeni TBMM Başkanı kaç oyla seçildi?

TBMM'nin yeni başkanı üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi. Oylamanın ardından Meclis'te konuşan Kurtulmuş, "TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. " dedi. Peki, TBMM başkanı kim oldu?

TBMM BAŞKANI KİM OLDU?

Üçüncü tur seçimlerinde TBMM'nin yeni başkanı belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM'nin yeni başkanı seçildi.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?