TBMM başkanı kim oldu? 2023 Yeni TBMM Başkanı kaç oyla seçildi?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık seçimi yapıldı. İlk iki turda TBMM Başkanı seçilemeyince üçüncü tur oylamasına geçildi. Peki, TBMM başkanı kim oldu? 2023 Yeni TBMM Başkanı kaç oyla seçildi?
TBMM'nin yeni başkanı üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi. Oylamanın ardından Meclis'te konuşan Kurtulmuş, "TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. " dedi. Peki, TBMM başkanı kim oldu?
TBMM BAŞKANI KİM OLDU?
Üçüncü tur seçimlerinde TBMM'nin yeni başkanı belli oldu. AK Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM'nin yeni başkanı seçildi.
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
1959'da Ordu, Ünye'de doğdu.
Ülkemizin tanınmış alimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından Amentü Şerhi'nin müellifi, İstiklal Savaşı Gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtumuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğludur.
Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.
1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent ünvanını aldı. 2004 yılında ise profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.
Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi'ne katıldı. 26 Ekim 2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi.
1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti)'ni kurdu. Halkın Sesi Partisi, 19 Eylül 2012'de 'bütünleşme sebebiyle fesih' kararı alarak AK Parti ile birleşti. 04 Ekim 2012'de AK Parti Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev üstlendi ve halen bu görevi sürdürmektedir.
Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır.