TBMM Başkan Adayı kim oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberinin ardından kullanıcılar tarafından TBMM Başkan Adayı araştırılıyor. Peki, TBMM Başkan Adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2023 TBMM Başkan Adayı seçildi mi? TBMM Başkanı kim oldu? İşte detaylar...

Milletvekillerinin yemin törenin ardından partiler, TBMM adaylarını da tek tek açıklamaya başladı. 2023 TBMM Başkan Adaylarının kimler olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Başkan Adayı seçildi mi merak konusu oldu. Peki, TBMM Başkan Adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2023 TBMM Başkan Adayı seçildi mi? TBMM Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

TBMM BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

İYİ Parti'nin ardından AK Parti'de TBMM Başkan adayını açıkladı.AK Parti, TBMM Başkan Adayı olarak İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi.

TBMM BAŞKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.