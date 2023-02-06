Merkez üssü Maraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verildiğini duyurdu. Bunun ardından TBMM olağüstü toplanarak meclisteki bütün partilerin oy bildiği ile meclis yasama faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu gelinmenin ardından vatandaşlar meclisin tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki TBMM 1 Hafta tatile mi edildi? TBMM neden tatil edildi? TBMM neden yasama faaliyetlerini durdurdu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fırsatçılar bunu da yaptı! Yıkılan evler tekrar yapılacak diye çimento hisselerini tavan yaptırdılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri vererek, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı. Depremin vurduğu Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitime 2 hafta; diğer illerde ise 1 hafta ara verildi. Bunun ardından TBMM olağüstü toplanarak meclisteki bütün partilerinoy biliği ile meclis yasama faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu gelinmenin ardından vatandaşlar meclisin tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki TBMM 1 Hafta tatile mi edildi? TBMM neden tatil edildi? TBMM neden yasama faaliyetlerini durdurdu? Detaylar haberimizde...

MECLİS BİR HAFTA TATİLE Mİ EDİLDİ?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verildiğini açıkladı. Elitaş, "TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis'te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz" açıklamasında bulundu. Buna göreTürkiye Büyük Millet Meclisinde tüm yasama işlemlere bir hafta ara verildi. Buna göre mecliste 6- 10 Şubat arası görüşülecek kanun teklifleri bir sonraki hafta meclis genel kurulunda görüşülecek.