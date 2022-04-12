Taziye Mesajları 2022: Taziye mesajı, Cenaze mesajı, Taziye teşekkür mesajı, Dini baş sağlığı mesajları! Taziye mesajı örnekleri nelerdir?

2022 en anlamlı, dini taziye mesajları nelerdir araştırılıyor. Sizler için taziye mesajlarını derledik. Haberimizde yer alan taziye mesajlarını, cenaze mesajlarını, vefat sözlerini ve mesajlarını yakınları vefat eden tanıdıklarınıza gönderebilir ve onlara baş sağlığı dileyebilirsiniz. Taziye mesajı, Cenaze mesajı, Taziye teşekkür mesajı, Dini baş sağlığı mesajları! Taziye mesajı örnekleri nelerdir?

TAZİYE MESAJLARI 2022

- Vefat eden değerli merhumun, acılı ve kederli ailesine, başsağlığı diliyoruz.

- Cennetin suyu ruhuna işlesin, toprağı bol huzurlu olsun. Başınız sağ olsun.

- Sevapları günahlarından çok olsun, inşallah mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun.

- Allah'ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağ olsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.

- Allah (c.c.) rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun...

- Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

- Yalan hayatta ne yaptıysak kendimize, ahiret sorularını hazırlayalım fani yerimizde, ölünmüşlerinizin ruhlarına dualarımızı, çektiğiniz acıyı paylaşarak yaşıyoruz, başınız sağ olsun.

- Babam! Ben seni rabbime emanet ettim. Kabrin nur mekanın cennet olsun.

- Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

- Cennetin güzellikleri ruhumuza işlesin, Allah korkusunu kalbimizden silmeyelim imanı hayat felsefesi olarak bilelim, öldüğümüzde yerimizi yaptıklarımızla görelim. Başınız Sağolsun.

CENAZE MESAJLARI

- Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allah'ın takdiri uygun gördü aldı ahrete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağ olsun. İyi dileklerim sizlerle…

- Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağ olsun.

- Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hakim geliyor. Allahtan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekanı cennet günahları af olsun.

- Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

- Ölüm her insana gelecek, ummadığı bir anda, imanımızı kuvvetli tutalım ve Allah'a dua edelim, yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım. Acıyı da paylaşalım bir arada… Başınız sağ olsun.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

- Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

- Dualarımız birlikte olsun dileğimiz tek olsun, mekânı cennet olsun başımız sağ olsun.

- İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevlerini hakkı ile yapmasıdır. Dualarımız muhteremle olsun başımız sağ olsun.

-Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı, hatalarımızı dualarımızla affetsin, dualarımızı kabul eylesin, mekanımızı cennetle müjdelesin başımız sağ olsun.

- Allah'ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağ olsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.

-Hakkın rahmetine kavuşan Merhum/Merhumeye yüce Allah'tan rahmet , kederli ailesine sabırlar diliyorum/uz. Makamı âli, Mekanı Cennet olsun. Başınız sağolsun.

- Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağ olsun.

-Hayatın acı gerçekleri gelir bir gün vurur ummadığımız bir anda, acınızı içten paylaşıyoruz ruhuna dua ediyoruz başınız sağ olsun.

TAZİYE TEŞEKKÜR MESAJLARI

- Vefatı ile bizlere acıyı ve kederi bıraktı bu dünyada, Yüce Allah'ım, dualarımızla merhuma cennet yüzü görmeyi nasip etsin, acınızı gözyaşlarımızla paylaşıyoruz başınız sağ olsun.

- Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağolsun…

- Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah'ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağolsun.

- Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hakim geliyor. Allahtan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekanı cennet günahları af olsun.

- Ölüm her insana gelecek, ummadığı bir anda, imanımızı kuvvetli tutalım ve Allah'a dua edelim, yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım. Acıyı da paylaşalım bir arada… Başınız sağ olsun.

- Ölüm geldi aldı sevdiklerimizi, Allah'ın takdiri uygun gördü aldı ahrete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağ olsun. İyi dileklerim sizlerle…

- Allah'ım mekânını cennet eylesin dualarımızı kabul etsin, acınızı sizinle paylaşıyoruz Allah güç versin ailesine ve yakınlarına.

NOT = Sizlerin de bildiği taziye mesajları varsa yorum olarak bizlere yazabilirsiniz.

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