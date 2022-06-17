Tazelenme Üniversitesi nedir? Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın önderliğinde geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Vatandaşlar Tazelenme Üniversitesi nedir? Tazelenme Üniversitesi nerelerde var? İşte detaylar...

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın önderliğinde geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Prof. Dr. Tufan tarafından 2000 yılından bu yana sürdürülen ve 2023 yılında tamamlanması beklenen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasından elde edilen verilere dayanarak yapılandırılmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de, ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlı nüfus da çoğalmaktadır. GeroAtlas araştırması, toplumda, başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yürütülmektedir. Tazelenme Üniversitesi'nin kuruluş felsefesi bu araştırmanın sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyime dayanmaktadır.

Tazelenme Üniversitesi'nin hayata geçirilmesinde, Nazilli Öğretmen Okulu mezunu Mustafa Çöpelli ve emekli öğretmen arkadaşlarının düzenlemek istedikleri bir etkinlik için Prof. Dr. Tufan'a başvurmaları ilk kıvılcım olmuştur. Bir etkinlikle başlayan serüven 2016 yılında, Prof. Dr. Tufan'ın önderliğinde, 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü olarak katıldığı bir okula dönüşmüştür. Bir asırlık ömür süren Hatice Aktaş'ın deyimiyle, "yaşlanmayan gönüller"in okulu kurulmuştur.

Antalya Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında eğitime başlayan Tazelenme Üniversitesi, ilk kayıt döneminde 350 öğrenciye ulaşmıştır. Türkiye çapında gördüğü ilgiyle birlikte kısa sürede yaygınlaşmaya başlamıştır.

Tazelenme Üniversitesi'nin 2017-2018 dönemi itibarıyla kampüsleri:

Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir.

Tüm kampüslerde, ev sahibi üniversiteler sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gönüllü olarak kapılarını açmakta; ders veren öğretim üyeleri yine gönüllülük esasıyla görev almaktadırlar.

Tazelenme Üniversitesi'nin kampüslerinde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınmaktadır. Kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması, eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır.

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