Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde 9. dakikada Pedro ile yaşadığı pozsiyonun ardından sedyeyle oyundan çıktı. Oyuncunun sakatlığının ardından ise Tayyip Talha Sanuç sakatlığı ne? Tayyip Talha ne zaman dönecek, kaç maç yok? Tayyip Talha sakatlık durumu! araması yapıldı.

Dün akşam oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Tayyip Talha'nın sakatlığının ardından oyuncunun ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin henüz başında şanssız bir pozisyon yaşandı. Peki, Tayyip Talha Sanuç sakatlığı ne? Tayyip Talha ne zaman dönecek, kaç maç yok? Tayyip Talha sakatlık durumu!

TAYYİP TALHA SANUÇ NE ZAMAN DÖNECEK?

Maçın 9. dakikasında Joao Pedro ile girdiği top kapma mücadelesinde yerde kalan Tayyip Talha Sanuç, oyuna devam edemedi. Hafif sakatlığı bulunan futbolcu, oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Cenk Tosun, Tayyip Talha'nın sakatlık durumu ile ilgili şu sözleri söyledi;

"Galibiyet Tayyip Talha'ya armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var. Ona armağan olsun bu maç."

Tayyip Talha'nın sezonu kapatma ihtimalinin olduğu iddiaları futbol gündeminde yer alıyor.