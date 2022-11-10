Tayyip Talha Sanuç milli takıma çağrıldı mı? Tayyip Talha Sanuç milli takımda var mı? Milli takım aday kadrosunda Tayyip Talha Sanuç var mı?

Tayyip Talha Sanuç milli takıma seçildi mi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türk futbolunun yetiştirdiği genç yetenek başarılı performansının ardından A milli takıma çağrılacak mı merak konusuydu. Peki, Tayyip Talha Sanuç milli takıma çağrıldı mı? Tayyip Talha Sanuç milli takımda var mı? İşte, Tayyip Talha Sanuç milli takımda mı yanıtı!

Tayyip Talha Sanuç milli takıma seçildi mi? Tayyip Talha Sanuç milli takım aday kadrosunda var mı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türk futbolunun yetiştirdiği genç yetenek başarılı performansının ardından A milli takıma çağrılacak mı merak konusuydu. Peki, Tayyip Talha Sanuç milli takıma çağrıldı mı? Tayyip Talha Sanuç milli takımda var mı? İşte, Tayyip Talha Sanuç milli takımda mı yanıtı haberimizde...

TAYYİP TALHA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda Tayyip Talha Sanuç da yer aldı.

İşte, A milli takımımızın aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç ilk kez aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.