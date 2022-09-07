Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala takımlar tranfser görüşmelerine son hızla devam ediyor. Her gün yıldız oyuncuların adını Süper Lig takımları ile duyuyoruz ve araştırıyoruz. Futbolseverlerin gündeminde ise Tayyip Talha Sanuç'un kim olduğu konusu var. Peki, Tayyip Talha Sanuç kimdir? Tayyip Talha Sanuç kaç yaşında, nereli? Tayyip Talha Sanuç hangi takımda, hangi mevkii?

Süper Lig'de transfer döneminin bitmek üzere olmasıyla takımlar transfer görüşmelerini hızlandırdı. Takımların takımlarını güçlendirmek için yaptığı transferler için son günler. Dele Alli transferi ile gündemi sallayan Beşiktaş şimdi ise Tayyip Talha Sanuçile adından bahsettirirken Fenerbahçe de Tayyip Talha ile ilgileniyor. Siyah- beyazlı ekibin şimdi ise Tayyip Talha Sanuç'un takımına kattığı iddia ediliyor. Taraftarların heyecanla sıkı sıkıya takip ettiği transfer döneminde Tayyip Talha Sanuç'un adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Taraftarlar Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan yeni futbolcunun kim olduğunu araştıyor. Peki, Tayyip Talha Sanuçkimdir? Tayyip Talha Sanuçkaç yaşında, nereli? Tayyip Talha Sanuçhangi takımda, hangi mevkii?

TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

17 Aralık 1999 yılında doğan oyuncu,stoper mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir. Tayyip Talha, ilk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşındaydı. 1.88 metre boya sahip olan futbolcu, Adana Demirspor'da 2 numaralı formayı giyiyor. 2010- 2017 yıllarında Karabükspor'da mücadele etmişti. 12 maça çıktı. 2018 yılında Adana Demirspor'a transfer olan oyuncu 84 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

TAYYİP TALHA SANUÇ İNSTAGRAM HESABI

https://www.instagram.com/tayyipsanuc/