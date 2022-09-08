Tayyip Talha Sanuç'un hangi takım ile anlaştığı kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Adana Demirspor'un başarılı defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'a tranfer döneminin son gününde Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu. İki devin araya girmesinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun önce Fenerbahçe, daha sonra ise Beşiktaş ile anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Tayyib Talha Sanuç hangi takıma transfer oldu?

Adana Demirspor'un genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç'un transferiyle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in iki dev kulübününde bu transferi bitirmek için düğmeye basmasının ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu. İlk önce Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile anlaştığı yönünde iddiaların ortaya çıkmasının ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği Tayyip Talha Sanuç hangi takım ile anlaştı? Tayyip Talha Sanuç hangi takımda? Tayyib Talha Sanuç hangi takıma transfer oldu? soruları oldu. Tayyip Talha Sanuç'un transferi ile ilgili detaylar haberimizde.

TAYYİP TALHA SANUÇ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Tayyip Talha Sanuç için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan başarılı stoper, transfer döneminin son gününde Beşiktaş ile anlaştı.





ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK RESMEN AÇIKLADI!

Transferi resmen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı. "Tayyip Talha Beşiktaş hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" dedi.