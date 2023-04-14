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Tayyibe Merve Çakar kimdir? Tayyibe Merve Çakar nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Tayyibe Merve Çakar kimdir? Tayyibe Merve Çakar nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrasında Tayyibe Merve Çakar merak konusu oldu. Peki, Tayyibe Merve Çakar kimdir? Tayyibe Merve Çakar nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı? İşte detaylar...

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26 siyasi parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Zafer Partisi'nin İstanbul 1.bölgeden milletvekili adayı gösterdiği Tayyibe Merve Çakar, araştırılan konular arasında yer alıyor. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrasında Tayyibe Merve Çakar'ın hayatı araştırılmaya başlandı.Peki, Tayyibe Merve Çakar kimdir? Tayyibe Merve Çakar nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı? Detaylar haberimizde...

TAYYİBE MERVE ÇAKAR KİMDİR?

Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday listesinde yer almaktadır. Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi'nin en genç vekil adaylarındandır. Tayyibe Merve Çakar, Twitter'da @mervecesuu kullanıcı adıyla 7.383 takipçisi bulunmaktadır.

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