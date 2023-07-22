Tayyar Rahmiye kimdir? Tayyar Rahmiye hayatı ve biyografisi!

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TAYYAR RAHMİYE KİMDİR?

Tayyar Rahmiye (1890, Kayalı, Osmaniye - 5 Ağustos 1920), Türk gönüllü kadın asker.

Sykes-Picot Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması üzerine Fransızlar kendilerine vadedilen güneydeki Anadolu topraklarına çıkarma yapmış, Anadolu genelindeki işgallere karşı başlatılan Türk Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'nde ise işgalci Fransız güçlerine karşı Kuvay-i Milliye'ye bağlı IX. Tümen'in direnişe başlamıştır. Rahmiye Hanım gönüllü olarak Kuvay-i Milli'ye bağlı IX. Tümen'e katılarak, Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmaniye yakınındaki demiryolu tünelini patlatmış ve bölgedeki Fransız güçlerinin cephane ikmalini büyük sekteye uğratmıştı. Tayyar lakabıyla bilinen Rahmiye Hanım 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında Fransızlarca vurulurak ölmüştür.