Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanmasından sonra gözler bu kez de sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'e çevrildi. Lüks hayatlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Öz çiftini hedefe koyan paylaşım ise "1 ton altın bekliyoruz" dediği video oldu. Peki, Tayyar Öz kimdir, Tayyaz Öz ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

Tayyar Öz kimdir, Tayyaz Öz ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler bu kez de Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftine çevrildi. Gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken Öz çiftini hedefe koyan paylaşım ise gönderilen altınlara şaşırdığı ve 1 ton altın bekliyoruz'' dedikleri video oldu. Peki, Tayyar Öz kimdir, Tayyaz Öz ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. Üniversite giriş sınavında üstün bir başarı sergileyip dereceye girerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldı.

Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı. Görev yaptığı dönemde hastaları sevk etmeden şartları zorlayıp ilçe hastanesinde yapılması çok zor olan yüzlerce başarılı ameliyata imza attı.

TAYYAZ ÖZ NE İŞ YAPIYOR, SERVETİ NE KADAR?

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sonrasında haklarında kara para aklama soruşturması başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler şimdi de Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftine çevrildi.

Şaşaalı hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, gösterişli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Güzellik merkezleri bulunan ve kendilerine ait ürünler satan Öz çifti, son günlerde altın videosuyla gündemde.

Videoda gönderilen altınlara şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" diyor.