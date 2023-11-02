Tayvan'da kocasının ailesiyle yaşayan genç bir kadın, kaynanasının yatak odasına gizli kamera koyduğunu ve özel görüntülerini komşularına gönderdiğini fark etti. Kaynana ise kendini, torununa nasıl bakıldığı görmek için böyle bir şey yaptığını söyleyerek savundu.

Oğlu ile gelininin yatak odasına gizli kamera yerleştirdi, savunması da olay kadar garip

Tayvan'da bir anne, gelini ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koyup cinsel ilişkiye girdikleri anları görüntüleri komşuları ile paylaştı.

KOMŞUDAN ÖĞRENDİ

Tayvan'da geçen yıl evlenen genç çift, damadın ailesi ile yaşamaya karar verdi. Ancak genç kadın, yatak odasında kamera olduğunu fark etti. Bir komşunun geline "Elbiselerini çıkarırken s..tük gibi görünüyorsun" demesi üzerine her şey ortaya çıktı. Bu sözlerin ardından genç kadın, komşuya baskı yaptı. Komşu ise geline, kaynanasının yatak odasına kamera koyduğunu ve görüntülerini tüm komşulara yolladığını itiraf etti.

TORUNUNU BAHANE ETTİ

Kaynana ise oğlu ve gelininin yeni çocukları olduğunu, bu nedenle nasıl çocuk yetiştirebileceklerini bilmedikleri için bebeklerine göz kulak olmak için yatak odasına gizli kamera koyduğunu söyledi.