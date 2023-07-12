Türkiye'den bazı ülkelere vizesiz gidilebilirken bazılarına giriş için vize şarttır. Vize gerekli mi değil mi merak edilen ülkelerden birisi de Tayland oldu. Peki, Tayland vize istiyor mu 2023? Tayland için vize ve pasaport gerekli mi? Tayland ülkesine giriş için vize şart mı, değil mi? Tayland'a vizesiz giriş var mı? İşte detaylar...

Tayland, resmî adıyla Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam, Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi. Peki, Tayland vize istiyor mu? Tayland için vize ve pasaport gerekli mi? Tayland ülkesine giriş için vize şart mı, değil mi? İşte bilgiler...

TAYLAND NEREDE?

Tayland, resmî adıyla Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam, Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi. Batıda Myanmar (1.800 km), doğuda Kamboçya (803 km), kuzeyde Laos (1.754 km) ve güneyde Malezya (506 km) ile sınırları bulunmaktadır. Güney kısmında Tayland Körfezi, batı kısmında ise Andaman Denizi yer almaktadır.

Tayland 513.120 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük 51. ülkesidir. Nüfusu ise yaklaşık 67 milyondur ve bu Tayland'ı dünyanın en kalabalık 20. ülkesi yapmaktadır. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Bangkok'tur. Etnik Tayların yanı sıra Çin, Khmer, Laos ve Malay kökenli halklar da Tayland'da yaşamaktadır.

Ülkenin resmî dili Taycadır. Nüfusun % 95'lik bir bölümü Budizm dininin Theravada koluna mensuptur. Ayrıca animizm inanışı ve İslâm dîni de yaygındır.

Tayland Krallığı Parlamenter Monarşi ile yönetilmektedir. 2016 yılından beri tahtta bulunan Çakri Hanedanı mensubu kral Maha Vajiralongkorn [X.Rama] devlet başkanı ve silahlı kuvvetler başkanı unvanlarına sahiptir.

TAYLAND VİZE İSTİYOR MU?

Tayland ziyaretleri için vize gerekliliği Türkiye vatandaşları için de geçerlidir. Yani Tayland'a giriş için vize gerekmektedir.

MFA.gov.tr 'de yer alan bilgiler şöyle:

Tayland'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

1. Tayland'a seyahatlerde Tayland'ın güneyindeki güvenlik durumunun göz önünde tutulması tavsiye olunur.

2. Vatandaşlarımızın Tayland'ı ziyaretlerinde yararlanabilecekleri seyahat tavsiyeleri, sağlık sigortası, tütün ürünleri kullanımı, vize süresi aşımı, getirilmesi/çıkarılması yasak ürünler gibi konulara ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

http://bangkok.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/346376

3. Son dönemde, Tayland'a çalışmak amacıyla gelen bazı vatandaşlarımızın, şirket görünümü altında iş teklifi yapan organize suç örgütleri tarafından, dolandırılma ve zorla çalıştırılmaya maruz kalması gibi olaylarda artış yaşandığı görülmektedir.

Şimdiye kadar yaşanan bu tür olayların çözümünde Tayland makamları tarafından sağlanan destek şükranla karşılanmaktadır.

Vatandaşlarımızın dolandırıcılık ve zorla çalıştırılma olaylarına maruz kalmamaları için, iş teklifinde bulunan şirket hakkında detaylı araştırma yapmaları, ihtiyaç halinde Büyükelçiliğimizin de bilgisine (embassy.bangkok@mfa.gov.tr) başvurmaları önemle tavsiye edilmektedir.

TAYLAND VİZESİ İÇİN NELER GEREKLİ?

Tayland, Türkiye'den ziyaretçilerin vize alması gereken ülkeler arasında yer almaktadır. Tayland hükümeti, ülkeye giriş yapan tüm yabancı ziyaretçilerden vize talep etmektedir.

Tayland'a seyahat edecek Türkiye vatandaşları için vize başvuru işlemleri

Tayland'a seyahat edecek olan Türkiye vatandaşları, Tayland Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'ndan turistik, iş veya öğrenci vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Tayland vize başvuru işlemleri, genellikle başvuru tarihinden itibaren 1-3 iş günü içinde sonuçlanır.

Tayland'ın vize politikası, farklı ülkeler ve ziyaret amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Tayland'a turistik amaçlı ziyaret eden Türk ziyaretçiler, ülkeye girişte 30 güne kadar turist vizesi alabilirler. Bu süre içinde Tayland'da gezmek, tatil yapmak veya arkadaş ve akrabaları ziyaret etmek mümkündür. Ancak, Tayland'a iş veya öğrenci amaçlı seyahat edecek Türk vatandaşları, uzun süreli çalışma veya öğrenim vizesi başvurusunda bulunmalıdır.