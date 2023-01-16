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Tayland - Vietnam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tayland - Vietnam maçı şifresiz mi?

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Tayland - Vietnam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tayland - Vietnam maçı şifresiz mi?

AFF Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Tayland - Vietnam bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Tayland - Vietnam maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

AFF Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Tayland - Vietnam karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Tayland - Vietnam maçı şifresiz mi? Tayland - Vietnam maçı hakemi kim? Tayland - Vietnam maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

TAYLAND - VİETNAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tayland - Vietnam AFF Kupası maçı, 16.01.2023 Pazartesi bugün saat 15.30'da başlayacak.

TAYLAND - VİETNAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland - Vietnam AFF Kupası maçı yayın bilgisi bulunmuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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