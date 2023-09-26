Tayland'ın önde gelen insan hakları aktivisti Kral'a hakaret ettiği gerekçesi ile 4 yıl hapis cezası aldı

Tanınmış Taylandlı insan hakları avukatı Arnon Nampa, krala hakaret suçlamasıyla suçlu bulunarak dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, sivil bir hükümetin göreve geldiği dönemde kraliyet kurumunu koruyan tartışmalı bir yasa kapsamında ilk mahkumiyettir. Nampa, Kral Maha Vajiralongkorn'u kötülemek suçundan suçlu bulundu ve ayrıca acil durum kararını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı.

Tanınmış Tayland insan hakları avukatı, krala hakaret suçlamasıyla suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, askeri destekli yönetimden sonra sivil bir hükümetin göreve geldiği dönemde kraliyet kurumunu koruyan tartışmalı bir yasa kapsamında ilk mahkumiyet oldu.

Arnon Nampa, 14 Ekim 2020'de öğrenci liderliğindeki bir gösteride Kral Maha Vajiralongkorn'u kötülemek suçundan suçlu bulundu. Ayrıca, koronavirüs salgını sırasında büyük kamusal toplantıları yasaklayan acil durum kararını ihlal ettiği için 20,000 baht (550 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Arnon, hala lese majeste yasası kapsamında 13 daha fazla dava ile karşı karşıya, bu da krala, doğrudan ailesine ve vekile hakaret etmeyi 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıyor.

Mahkeme, Arnon'un gösteride dağıtılması durumunda bunun Kral Maha Vajiralongkon'un emriyle olacağını beyan ettiğini ve bu ifadenin yanlış olduğunu, çünkü böyle eylemlerin polisin kararına bağlı olacağını ve bu nedenle Arnon'un kralı hakaret ettiğini belirtti.

Arnon'un avukatı Kritsadang Nutcharat, müvekkilinin temyiz edeceğini ve kefalet isteyeceğini söyledi. Arnon hapishaneye götürülmeden önce oğluna sarıldı.

Arnon, mahkemeye girmeden önce gazetecilere özgürlüğünü kaybetse bile mücadelesinin savaşmaya değer olduğunu söyledi. Eşi, oğlu ve babası tarafından eşlik edildi. Dayanışmalarını ifade etmek için Bangkok Ceza Mahkemesi'ne yaklaşık 20 kişi geldi.

"Yeni neslin hareketi ülke için geri dönülemeyecek bir değişim yarattı," diyen Arnon, "Yeni neslin mücadelesinin ülkeyi gerçekten değiştirmesini istiyorum" dedi.

Arnon, Güney Koreli bir vakıf tarafından demokrasi yanlısı çalışmaları nedeniyle 2021 Gwangju İnsan Hakları Ödülü ile ödüllendirildi.