Tayland'da Havai Fişek Festivali Gökyüzünü Aydınlattı

Tayland'ın sahil beldesi Pattaya'da düzenlenen havai fişek gösterisi Cuma gecesi gökyüzünü aydınlattı. Kentteki on binlerce turist ve yerel halk, sahilde toplanarak festival atmosferinin keyfini çıkardı.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Kasım 2023

Tayland'ın sahil beldesi Pattaya'daki havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

Tayland'ın sahil beldesi Pattaya'da düzenlenen havai fişek gösterisi Cuma gecesi gökyüzünü aydınlattı. Kentteki on binlerce turist ve yerel halk, sahilde toplanarak festival atmosferinin keyfini çıkardı.

Tayland'ın Chonburi eyaletinde, Bangkok'a yaklaşık 150 kilometre mesafede yer alan Pattaya, sahili ve canlı atmosferiyle tanınıyor. En çok beklenen ve heyecan verici yıl sonu etkinliklerden biri olan Pattaya Uluslararası Havai Fişek Festivali her yıl Kasım ayı sonunda düzenleniyor.

Bu yıl Cuma ve Cumartesi günleri Pattaya Plajı'nda düzenlenen festivalde Malezya, Singapur, Sırbistan, Çin ve Filipinler'den beş piroteknik gösteri sergilendi. Işık, renk ve ses teknikleriyle bir araya getirilen beş turluk çarpıcı havai fişek gösterisi yerel saatle 19.45'te başladı ve iki saatten fazla bir süre gökyüzünü aydınlattı.

Güney Kore'den 25 yaşındaki Rachel Park, havai fişek gösterisi için arkadaşlarıyla birlikte Pattaya'ya özel bir gezi yaptı.

Park, "En iyi izleme noktasını bulmak için saat 17.00'de sahile geldik. İlk kez denizin üzerinde havai fişek gösterilerini izliyoruz ve havai fişekler insanların coşkusunu artırdı" dedi.

Pattaya Belediye Başkanı Poramet Ngampichet, festivalin sadece her katılımcı ülkenin eşsiz ve sanatsal havai fişeklerini sergilemekle kalmayacağını, aynı zamanda bir festival atmosferi yaratmak için canlı müzik, kültürel performanslar ve yiyecek tezgahlarına da ev sahipliği yapacağını söyledi.

İki günlük gösterinin yerel ekonomiyi canlandıracağını, entegre turizmi teşvik edeceğini ve Pattaya'nın imajını güçlendireceğini belirten Ngampichet, 400.000 kişinin havai fişek gösterisinin ve şehrin canlı atmosferinin keyfini çıkarmasının beklendiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pattaya'dan bildiriyor. (XHTV)