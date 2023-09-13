Tayland, Çin ve Kazakistan'dan gelen turistlere vize muafiyeti sağlayacak

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, turizm sektörünü desteklemek amacıyla Çin ve Kazakistan'dan gelen turistlere geçici vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Bu kararla Çinli ve Kazak turistler, 25 Eylül'den 2024'ün Şubat ayı sonuna kadar Tayland'a vizesiz giriş yapabilecek.

BANGKOK, 13 Eylül (Xinhua) -- Tayland, büyük önem taşıyan turizm sektörünü desteklemek amacıyla, turizmin yoğun olduğu yıl sonu döneminde Çin ve Kazakistan'dan gelen turistlere geçici vize muafiyeti sağlama kararı aldı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu karar uyarınca Çinli ve Kazak turistlerin 25 Eylül'den 2024'ün Şubat ayı sonuna kadar Güneydoğu Asya ülkesine vizesiz giriş yapmalarına izin verileceğini söyledi.

Srettha, ilk kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin bu geçici programın etkisini, program sona erdikten sonra değerlendireceğini kaydetti.

Srettha, "Bu uygulamaya tamamen hazır olduğumuzdan emin olmak için ilgili tüm kurumlarla görüştük" dedi.

Pandemi öncesi dönemde 2019 yılında Tayland'a gelen 40 milyon civarındaki yabancı turistin yaklaşık yüzde 28'i Çinli turistlerden oluşuyordu. Turizm, Tayland'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sine tekabül ediyor.