İnternetçi arkadaş olarak tanınan ve adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Taylan Yıldız hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Taylan Yıldız'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Taylan Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Taylan Yıldız'ın hayatını araştırıyor. Peki, Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Vedat Taylan Yıldız (7 Mayıs 1980, İzmir) (mahlas: İnternetçi arkadaş/abi), Türk politikacı. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında genel başkan yardımcılığı yapmıştır İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Yıldız, İstanbul metrolarında internetin kullanılabilmesi için 2020 yılında başlattığı kampanya sonucu "internetçi abi" mahlası ile tanınmıştır.

Yaşamı

1980 yılında İzmir'de doğdu. Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. Üniversite sınavı Türkiye 31.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 2001 yılında mezun oldu.

Endüstri mühendisliği alanında Massachusetts Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve 2003 yılında Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi. Doktora eğitimi srasında Google firmasında yöneticilik yaptı.

Türkiye'ye 2017 yılında döndü. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sırasında 'Hayır' kampanyası'nda çalıştı. İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener ile tanışan Yıldız, partinin kuruluşunda görev aldı ve genel başkan yardımcısı oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekledi.

Yıldız, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" şeklinde hitap etmesi üzerine gündeme geldi. İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti verilmesi için 2020'de "internetçi abi" ve "metroda internet istiyoruz " etiketleriyle bir kampanya başlattı. Kampanya, Ekim 2021'de İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmetinin başlaması ile sonuçlandı.

Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle COVID-19 Pandemisiyle başlayan çevrimiçi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı. Yıldız, internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergilerin azalması gerektiğini ve sosyal medya ağlarında gençlerin özgür olması gerektiğini savunmaktadır.