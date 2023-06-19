Taylan Yıldız İYİ Parti'den neden istifa etti ve İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa açıklaması gündeme geliyor. İyi Parti'nin kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Taylan Yıldız İYİ Parti'den neden istifa etti? İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa açıklaması!

Taylan Yıldız İyi Parti'den neden istifa etti ve İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa açıklaması merak ediliyor. İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Taylan Yıldız İYİ Parti'den neden istifa etti ve İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa açıklaması gündeme geliyor. Taylan Yıldız İYİ Parti'den neden istifa etti? İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

TAYLAN YILDIZ İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İyi Parti'nin kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ PARTİ KURUCULARINDAN TAYLAN YILDIZ İSTİFA AÇIKLAMASI

Taylan Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" dedi.