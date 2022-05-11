Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taylan Özgür Ölmez nereli, kaç yaşında? Taylan Özgür Ölmez şarkıları!

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TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ KİMDİR?

Taylan Özgür Ölmez 1979 yılında Tunceli Ovacık'ta dünyaya geldi. Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali rolüyle ünlenen oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyidir. İlköğretim eğitimini doğduğu ilçede, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise döneminde ASM Müzik okulunda bağlama eğitimi alan Taylan Özgür Ölmez, ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi gördü. 1995 yılında arkadaşları ile birlikte Grup Özgür Deniz adlı müzik grubunu kurdu. İstanbul Beyoğlu'nda türkü barlarda sahne aldı. 2007 yılında ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına süren Taylan Özgür Ölmez 2014 yılında ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini sürdürmüştür. Sosyal medya platformu instagram'da @taylanozgurolmez kullanıcı adıyla yer alan Taylan Özgür Ölmez'in 29 Bin takipçisi bulunmaktadır. DİSKOGRAFİ Nihayet (2007)

Anla (Nam-ı Diğer Gölge) · 2008

Karadut, Vol. 1 (Rengahenk Türküler) · 2009

Dem · 2014

Karadut - Rengahenk Türküler, Vol. 2 · 2015

Tek Aşkımız Beşiktaş · 2015

Güvercin Uçuverdi (Muhsin Version) (Orijinal Film Müziği) · 2015

Güzelcan Türküleri · 2016

Karadeniz'e Kalan, Vol. 4 · 2019

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