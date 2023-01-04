Taylan Antalyalı röveşata golü izle! Taylan Antalyalı Galatasaray'a attığı gol VİDEOSU

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Konuk ekibi öne geçiren golü maçın ilk dakikalarında sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak renklerine bağladıkları Taylan Antalyalı kaydetti. Taylan Antalyalı röveşata golü izle!

Galatasaray-Ankaragücü maçında Başkent ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralanan Taylan Antalyalı attı. Harika bir röveşata golüyle fileleri havalandıran deneyimli futbolcunun golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen bir başka isim Emre Kılınç yaptı. Taylan Antalyalı gol sonrası sevinmedi.

TAYLAN ANTALYALI RÖVEŞATA GOLÜ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Taylan Antalyalı, Galatasaray ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ettiği topu, röveşata ile ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen bir başka futbolcu Emre Kılınç yaptı. Antalyalı golün ardından sevinmedi. MKE Ankaragücü mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle mücadelede 2-1 öne geçti.