Geçen sezon başında Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte kiralık gönderilen Taylan Antalyalı ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor iddiaları gündemde. Peki, Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan ayrılacak mı? Taylan Antalyalı Galatasaray'dan gidecek mi? Taylan Antalyalı neden kadroda yok?

Taylan Antalyalı Galatasaray'dan ayrılacak mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı'yı kadroya almadı. Peki, Taylan Antalyalı Galatasaray'dan ayrılacak mı? Taylan Antalyalı Galatasaray'dan gidecek mi? Taylan Antalyalı neden kadroda yok?

TAYLAN ANTALYALI GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Fatih Terim döneminde transfer edilen futbolcular, Buruk'un gözüne giremedi. Kısa süre içerisinde iki futbolcunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Alexandru Cicaldau geçen sezon kiralandığı Al İttihad Kalba takımıyla 28 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, 33 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.