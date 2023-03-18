Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında milletvekili Tayip Temel geliyor. Peki, Tayip Temel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, hangi patili, evli mi? Tayip Temel ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gazeteci, siyasetçi ve milletvekili Tayip Temel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Tayip Temel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tayip Temel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

TAYİP TEMEL KİMDİR?

Tayip Temel (1982, Hakkâri), Türk gazeteci ve siyasetçi.

Hakkâri Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne başladı ancak üçüncü yılında bir dilekçe ile anadilde eğitim istediği için tutuklandı. Tahliye olduktan sonra üniversiteyi bırakıp gazeteciliğe başladı.

2002'de Dicle Haber Ajansı'nda muhabirliğe başladı. Azadiya Welat gazetesi ve Özgür Gün TV'de genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Tayip Temel 27. Dönem HDP Van milletvekilidir.