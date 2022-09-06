Tayfur Bingöl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfur Bingöl istatistikleri!

Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Peki, Tayfur Bingöl kimdir? Tayfur Bingöl kaç yaşında, Tayfur Bingöl nereli? Tayfur Bingöl hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

Tayfur Bingöl kimdir? Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Peki, Tayfur Bingöl kimdir? Tayfur Bingöl kaç yaşında, Tayfur Bingöl nereli? Tayfur Bingöl hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı? İşte detaylar...

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

Tayfur Bingöl 11 Ocak 1993'te doğan Türk futbolcudur. Başkent takımlarından Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan futbolcu, profesyonelliğe geçirilerek kulübün altyapı takımı olan Hacettepe'ye alındı. 2011'den 2012'ye kadar 45 maçta 8 gol kaydetti. 2012'de ise Gençlerbirliği as takımına transfer olan oyuncu 3'ü Türkiye Kupası da olmak üzere toplam 4 maça çıktı. 2013-14 sezonunda ise Bandırmaspor'a kiralandı. Bandırmaspor forması ile 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de 2. Lig Play-off'ları ve de 32'si 2. Lig Kırmızı Grup olmak üzere toplam 37 maça çıkmıştır. Bandırmaspor forması ile Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 13 gol kaydetti. 2014 yılında 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandı. 14 Ağustos 2015 tarihinde Alanyaspor'a kiralandı.21.06.2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Göztepe'ye transfer olmuştur.

TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı futbolcuyu yarın resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş'ın ayrıca Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçtiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bu transferin yarın gün içinde tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş ayrıca son bir atak yaparak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti. Beşiktaş yönetimi Adana Demirspor'un istediği bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.