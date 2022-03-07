Tayfun Özkaya kimdir? FOX konuğu Tayfun Özkaya'nın hayatı ve biyografisi
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Bugün Fox Çalar Saat konuğu Tayfun Özkaya oldu. Vatandaşlar Tayfun Özkaya'nın hayatı ve kariyerini merak etti. Peki, Tayfun Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tayfun Özkaya ile ilgili bilgiler haberimizde...
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TAYFUN ÖZKAYA KİMDİR?
FOX konuğu Tayfun Özkaya, ?1974 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde çalışmalarına başlamıştır. 1990 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Derneği'nin farklı dönemlerinde başkanlık yaptı ve halen başkanlığını sürdürmektedir.
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