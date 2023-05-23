Tayfun füzesi menzili ne kadar? Tayfun füzesi özellikleri nedir? Tayfun füzesi nereden atıldı?

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TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor. TAYFUN, Türkiye'nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze'si oldu. Böylelikle 1990'lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu. Test atışları devam eden TAYFUN Füzesi, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. Birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen TAYFUN Füzesi'nin, kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. TAYFUN ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.

TAYFUN FÜZESİ NEREDEN ATILDI?

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.