Tayfun Duygulu kimdir? Tayfun Duygulu hayatı ve biyografisi! Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tayfun Duygulumerak konusu oldu. İşte Tayfun Duygulu hakkında merak edilen Tayfun Duygulu kimdir, Tayfun Duygulu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 8 Nisan 1969

52 yaşında

İstanbul

Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış olup bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır. 2018 yılında Tuğçe Duygulu'dan boşanmıştır.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda ''Kar Beyazdır Ölüm şarkısını Nilüfer için yapmıştım. Fakat Kayahan bundan haberdar oldu. O dönem Nilüfer ile arası yoktu. Sonrasında kendisiyle aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.'' demiştir.

Albümleri

Tayfun'93 (Ocak 1993)

Tayfun'94 (Ocak 1994)

Deli Kız (24 Mart 1995)

10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

Gül Karası (2005)

İstanbul (2010)