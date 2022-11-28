Tayfun Çorağan kimdir? Tayfun Çorağan kaç yaşında, nereli? Tayfun Çorağan biyografisi!

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TAYFUN ÇORAĞAN KİMDİR?

Tayfun Çorağan (13 Şubat 1953, Ankara), Türk tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusudur. 1985 – 86 Tiyatro sezonunda Ankara Çağdaş Sahnede Yusuf ile Memofis oyunu ile profesyonel tiyatroya ilk adımını attı. Sırasıyla Nisa Serezli , Eti Kültür, Levent Kırca, Ankara Sanat, Devekuşu Kabare, Hadi Çaman, Dostlar, Dormen, İstanbul Sanat, tiyatro kurumlarında çalıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Güzin Çorağan'ın eşidir.

Filmografi

1977: Cennetin Çocukları

1984: Üşütük

1986: Asiye Nasıl Kurtulur?

1986: Milyarder

1987: Afife Jale

1987: Japon İşi

1987: Kiracı

1987: Muhsin Bey

1987: Selamsız Bandosu

1987: Yakışıklı

1988: Sevimli Hırsız

1989: Bizimkiler

1990: Abuk Sabuk 1 Film

1990: Ah Şu Komşularımız

1990: Şaka Oltası

1992: Siyah Pelerinli Adam

1993: Tatlı Betüş

1993: Umut Taksi

1993: Yazlıkçılar

2005: Sensiz Olmuyor

2006: Karagümrük Yanıyor

2009: Hanımın Çiftliği