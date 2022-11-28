Tayfun Çorağan kimdir? Tayfun Çorağan kaç yaşında, nereli? Tayfun Çorağan biyografisi!
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TAYFUN ÇORAĞAN KİMDİR?
Tayfun Çorağan (13 Şubat 1953, Ankara), Türk tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusudur. 1985 – 86 Tiyatro sezonunda Ankara Çağdaş Sahnede Yusuf ile Memofis oyunu ile profesyonel tiyatroya ilk adımını attı. Sırasıyla Nisa Serezli , Eti Kültür, Levent Kırca, Ankara Sanat, Devekuşu Kabare, Hadi Çaman, Dostlar, Dormen, İstanbul Sanat, tiyatro kurumlarında çalıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Güzin Çorağan'ın eşidir.
Filmografi
1977: Cennetin Çocukları
1984: Üşütük
1986: Asiye Nasıl Kurtulur?
1986: Milyarder
1987: Afife Jale
1987: Japon İşi
1987: Kiracı
1987: Muhsin Bey
1987: Selamsız Bandosu
1987: Yakışıklı
1988: Sevimli Hırsız
1989: Bizimkiler
1990: Abuk Sabuk 1 Film
1990: Ah Şu Komşularımız
1990: Şaka Oltası
1992: Siyah Pelerinli Adam
1993: Tatlı Betüş
1993: Umut Taksi
1993: Yazlıkçılar
2005: Sensiz Olmuyor
2006: Karagümrük Yanıyor
2009: Hanımın Çiftliği