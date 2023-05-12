TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk semalarının koruyucusu SİPER sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu.

Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz canSİPERane çalışmaya devam ediyoruz! Tebrikler" ifadelerine yer verdi.