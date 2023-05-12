Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı

Genel Haberleri

TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntülerini paylaştı.

TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk semalarının koruyucusu SİPER sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu.

Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz canSİPERane çalışmaya devam ediyoruz! Tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Genel

İsmail Demir Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title