Tavuklu Sezar Salata tarifi! Masterchef Tavuklu Sezar Salata nedir, nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Kasım yarışmasında şefler tarafından Tavuklu Sezar Salata yapılması istendi. Peki Masterchef Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler nelerdir? Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi! Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tavuklu Sezar Salata tarifi oldu. Peki en güzel Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi nasıldır? Tavuklu Sezar Salata yemeği nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler nelerdir? Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekenler neler?

TAVUKLU SEZAR SALATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 adet tavuk göğsü

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

•Karabiber

•Tuz

Salatası için

•1 adet marul

•1 yemek kaşığı mayonez

•2 diş sarımsak

•Yarım su bardağı zeytinyağı

•1 tatlı kaşığı hardal

•Yarım limon

•Parmesan peyniri ya da eski kaşar

•Karabiber

•Tuz

Servis için

•6 dilim ekmek

•Parmesan peynir

TAVUKLU SEZAR SALATA NASIL YAPILIR?

Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyip soteleyelim.

•Ayrı bir tavada küp küp kestiğiniz ekmeklerin üzerine 2 kaşık zeytinyağı ve kekik ilave ederek ekmekler çıtırlaşana kadar 10 dakika kadar kızartın.

•Marulu yıkayıp doğrayalım.

•Salata sosu için mayonez, sarımsak, hardal, karabiber, tuz, zeytinyağı ve parmesan peynirini ekleyip marul ile karıştırın. Sosumuzun lezzetli olması için marulun iyice bulandığına emin olun. Üzerine pişen tavuk göğsünü ve ekmekleri ekleyin. En son üzerine parmesan peyniri rendeleyin.