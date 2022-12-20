Tavuklu Sezar Salata nedir, nasıl yapılır? Masterchef Tavuklu Sezar Salata tarifi! Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tavuklu Sezar Salata tarifi oldu. Peki en güzel Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi nasıldır? Tavuklu Sezar Salata yemeği nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler nelerdir? Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekenler neler?
Masterchef 20 Aralık yarışmasında şefler tarafından Tavuklu Sezar Salata yapılması istendi. Peki Masterchef Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata için gerekli malzemeler nelerdir? Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi! Tavuklu Sezar Salata nasıl yapılır? Tavuklu Sezar Salata yemek tarifi haberimizde...
Sezar salatası limon suyu (veya misket limonu suyu), zeytinyağı, yumurta, Worcestershire sos, ançuez, sarımsak, Dijon hardalı, Parmesan peyniri ve karabiber ile hazırlanan yeşil marul ve krutonlu yeşillik salatasıdır. Türkiye'de ançüez yerine genellikle ızgara tavuk göğsü kullanılır.
Asıl şekliyle bu salata hazırlanıp sofrada yemek yanında servis edilir.
2 adet tavuk göğsü
•2 yemek kaşığı zeytinyağı
•Karabiber
•Tuz
Salatası için
•1 adet marul
•1 yemek kaşığı mayonez
•2 diş sarımsak
•Yarım su bardağı zeytinyağı
•1 tatlı kaşığı hardal
•Yarım limon
•Parmesan peyniri ya da eski kaşar
•Karabiber
•Tuz
Servis için
•6 dilim ekmek
•Parmesan peynir
Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyip soteleyelim.
•Ayrı bir tavada küp küp kestiğiniz ekmeklerin üzerine 2 kaşık zeytinyağı ve kekik ilave ederek ekmekler çıtırlaşana kadar 10 dakika kadar kızartın.
•Marulu yıkayıp doğrayalım.
•Salata sosu için mayonez, sarımsak, hardal, karabiber, tuz, zeytinyağı ve parmesan peynirini ekleyip marul ile karıştırın. Sosumuzun lezzetli olması için marulun iyice bulandığına emin olun. Üzerine pişen tavuk göğsünü ve ekmekleri ekleyin. En son üzerine parmesan peyniri rendeleyin.