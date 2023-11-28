Tavuklu pilav tarifi! MasterChef Tavuklu pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuklu pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuklu pilav hazırladı. Peki, Tavuklu pilav nedir? Tavuklu pilav nasıl yapılır? Tavuklu pilav nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuklu pilav ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuklu pilav nasıl yapılır? Tavuklu pilav nedir? Tavuklu pilav nasıl yapılır, Tavuklu pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuklu pilav yapıldı, evde klasik Tavuklu pilav yapıldı! İşte en güzel Tavuklu pilav!

TAVUKLU PİLAV TARİFİ!

•1 su bardağı haşlanmış nohut

• 2 su bardağı pilavlık pirinç

• 3 su bardağı tavuk suyu

• Bütün tavuk

• Tuz

• Sıvı yağ

TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuğu üzerini geçecek kadar sıcak su ile haşlayın. Daha sonra suyu asla dökmeyin. Çorbada ya da tekrar pilav yaparken kullanabilirsiniz. Az yağda yıkanmış pirinçleri 2 dakika boyunca kavurun. Onun üstüne 3 bardak haşladığınız tavuğun suyunu ve tuzu ekleyin. Kapağını hafif aralıklı olacak şekilde kapatın. Suyunu çekince didiklenmiş bir miktar tavuğu ve haşlanmış nohutu ekleyin, kapağını kapatın. 10-15 dakika dinlendikten sonra tarifiniz yemeğe hazır.