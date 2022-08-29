Tavuklu Nohutlu Pilav tarifi! Masterchef Tavuklu Nohutlu Pilav nasıl yapılır? Tavuklu Nohutlu Pilav yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 29 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Tavuklu Nohutlu Pilav yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Tavuklu Nohutlu Pilav nasıl yapılır? Tavuklu Nohutlu Pilav yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Tavuklu Nohutlu Pilav yemek tarifi! Tavuklu Nohutlu Pilav nasıl yapılır? Tavuklu Nohutlu Pilav yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tavuklu Nohutlu Pilav tarifi oldu. Peki en güzel Tavuklu Nohutlu Pilav yemek tarifi nasıldır? Tavuklu Nohutlu Pilav yemeği nasıl yapılır? Tavuklu Nohutlu Pilav için gerekli malzemeler nelerdir?

NOHUTLU TAVUKLU PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

Bütün tavuk

Tuz

Sıvı yağ

NOHUTLU TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuğu üzerini geçecek kadar sıcak su ile haşlayın. Daha sonra suyu asla dökmeyin. Çorbada ya da tekrar pilav yaparken kullanabilirsiniz. Az yağda yıkanmış pirinçleri 2 dakika boyunca kavurun. Onun üstüne 3 bardak haşladığınız tavuğun suyunu ve tuzu ekleyin. Kapağını hafif aralıklı olacak şekilde kapatın. Suyunu çekince didiklenmiş bir miktar tavuğu ve haşlanmış nohutu ekleyin, kapağını kapatın. 10-15 dakika dinlendikten sonra tarifiniz yemeğe hazır.