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Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır?

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk kanat ızgara hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk kanat ızgara hazırladı. Peki, Tavuk kanat ızgara nedir? Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara nedir?

Tavuk kanat lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk kanat ızgara ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara nedir? Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır, Tavuk kanat ızgara yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuk kanat ızgara yapıldı, evde klasik Tavuk kanat ızgara yapıldı! İşte en güzel Tavuk kanat ızgara!

TAVUK KANAT IZGARA TARİFİ!
2 paket tavuk kanat

Sos malzemesi ; 3-4 diş (rende sarımsak, yarım limon, 2-3 tane defne yaprağı, 1 tutam kekik, 1 tutam biberiye, bir miktar tuz, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber,

TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk kanatlarınızı güzelce yıkayın süzün. Sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Yıkadığınız tavukları bu sosa ekleyip birbirlerine iyice karıştırın.

3-4 saat ağzını kapatıp buzdolabında dinlendirin. Yeterince bekledikten sonra bir teflon tava alın, 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.

Sos da bekleyen tavuk kanatları bir bir elinize alın üstlerini çok üstten çok az şöyle bir sıyırarak tavaya dizin.

Tavanın altını yakıp ağzını kapatın, bir süre sulanarak pişsinler arada sırada tavuk kanatları alt üst edin suyunu çekmeye başladığında çok az suları kaldığında tavanızın ağzını açın iyice altlı, üstlü kızartın aynı mangal yapılmış gibi kıpkırmızı olacaklar. Afiyet olsun.

Osman Demir
Osman Demir
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