Halka arz takip eden vatandaşlar Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tavuk Dünyası halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tavuk Dünyası hangi bankalarda var? Tavuk Dünyası oransal mı, eşit dağıtım mı? Tavuk Dünyası hisse kodu ne? Tavuk Dünyası halka arz sonuçları ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tavuk Dünyası halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tavuk Dünyası hangi bankalarda var? Tavuk Dünyası oransal mı, eşit dağıtım mı? Tavuk Dünyası hisse kodu ne? Tavuk Dünyası halka arz sonuçları ne? sorularını merak ediyor. İşte Tavuk Dünyası enerji alabileceğiniz bankalar!

TAVUK DÜNYASI HANGİ BANKALARDA VAR?

Tavuk Dünyası, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

TAVUK DÜNYASI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Tavuk Dünyası, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

TAVUK DÜNYASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tavuk Dünyası halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

TAVUK DÜNYASI HİSSE FİYATI NE?

Tavuk Dünyası fiyatı henüz belli değil.

TAVUK DÜNYASI HALKA HİSSE KODU NE?

Tavuk Dünyası hisse kodu #TVKDN olarak açıklandı.

TAVUK DÜNYASI KAÇ LOT VERİYOR?

Tavuk Dünyası şirketi pay olarak 15,000,000 , ek pay olarak da 3,000,000 lot veriyor.

TAVUK DÜNYASI ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.