Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? Tavuk Dünyası ne zaman borsada işlem görecek? Tavuk Dünyası kaç lot veriyor? TVKDN halka arz ne zaman?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tavuk Dünyası halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? Tavuk Dünyası ne zaman borsada işlem görecek? Tavuk Dünyası kaç lot veriyor? TVKDN halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tavuk Dünyası halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tavuk Dünyası halka arz ne zaman? Tavuk Dünyası ne zaman borsada işlem görecek? Tavuk Dünyası kaç lot veriyor? TVKDN halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Tavuk Dünyası enerji alabileceğiniz bankalar!
Tavuk Dünyası, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Tavuk Dünyası, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Tavuk Dünyası halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Tavuk Dünyası fiyatı henüz belli değil.
Tavuk Dünyası hisse kodu #TVKDN olarak açıklandı.
Tavuk Dünyası şirketi pay olarak 15,000,000 , ek pay olarak da 3,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.