Tavuk burger tarifi! 24 Ekim MasterChef Tavuk burger nasıl yapılır?

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk burger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk burger nasıl yapılır? Tavuk burger nedir? Tavuk burger nasıl yapılır, Tavuk burger yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuk burger yapıldı, evde klasik Tavuk burger yapıldı! İşte en güzel Tavuk burger!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk burger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk burger hazırladı. Peki, Tavuk burger nedir? Tavuk burger nasıl yapılır? Tavuk burger nedir?

TAVUK BURGER TARİFİ!

Tavuk burger, tavuk eti ile hazırlanan ve genellikle hamburger ekmeği, çeşitli soslar ve yeşilliklerle servis edilen bir atıştırmalıktır. Tavuk burger, genellikle fast food restoranlarında tüketilen bir yiyecektir, ancak evde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu makalede size, evde yapabileceğiniz lezzetli bir tavuk burger tarifi sunacağız.

Tavuk Burger İçin Gerekli Malzemeler

Tavuk burger yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

• 500 gram tavuk göğsü

• 4 adet hamburger ekmeği

• 2 adet domates

• 2 adet marul yaprağı

• 4 dilim cheddar peyniri

• 1 adet soğan

• 4 yemek kaşığı mayonez

• 2 yemek kaşığı ketçap

• 2 yemek kaşığı hardal

• Tuz, karabiber, pul biber

• Yağ (tavayı yağlamak için)

Tavuk Burger Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavuk burger tarifi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Tavuk göğsünü iyice yıkayıp kurulayın. Daha sonra bıçak yardımıyla inceltilmiş tavuk köftesi şeklinde parçalar hazırlayın.

2. Bir kaseye mayonez, ketçap ve hardalı ekleyin. Karıştırarak sosunuzu hazırlayın.

3. Soğanı dilimleyin ve marulları yıkayıp ince doğrayın.

4. Tavayı orta ateşte ısıtın ve yağ ekleyin. Tavuk köftelerini tava üzerinde her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

5. Hamburger ekmeğini tost makinesinde veya tavada hafifçe ısıtın.

6. Ekmeğin alt kısmına hazırladığınız sosu sürün. Üzerine marul, tavuk köftesi, domates dilimleri, soğan dilimleri ve cheddar peynirini ekleyin. Ardından ekmek üzerindeki sosu da sürün.

7. Tavuk burgeri üst ekmeğiyle kapatın ve servis edin.

Tavuk Burger Nasıl Servis Edilir?

Tavuk burgeri servis etmeden önce dilimleyerek veya bütün halinde sunabilirsiniz. Tercihinize göre yanında patates kızartması veya salata gibi yan lezzetlerle servis yapabilirsiniz. Ayrıca, isteğe bağlı olarak turşu, ketçap, mayonez gibi soslar ekleyebilirsiniz.

Tavuk Burgerin Lezzetli Bir Alternatifi

Tavuk burgeri daha sağlıklı hale getirmek isterseniz, tavuk göğsü yerine hindi göğsü kullanabilirsiniz. Hindi eti, tavuk etinden daha az yağlıdır ve daha hafif bir lezzet sunar. Ayrıca, sebzelerle ve tam tahıllı ekmeğiyle servis etmek de sağlıklı bir alternatif olacaktır.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tavuk burger tarifi, tüm ailenin beğenisini kazanacak lezzetli bir atıştırmalıktır. Tarifte verilen malzemeler ve adımları takip ederek, mükemmel bir tavuk burger yapabilirsiniz. Afiyet olsun!