('Tavuk ayağı yemek' deyimi ne anlama gelir?) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ ÇARŞAMBA 200 BİN LİRALIK SORUSU

"Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir?

A-) Şanssız olmak

B-) Gevezelik etmek

C-) Meraklı olmak

D-) Uykusu gelmek