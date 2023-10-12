Tavşanlı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek'ten Tavşanlı şehir içi istikametine giden İ.A. idaresindeki 43 AAJ 314 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan H.Ü. yönetimindeki 43 AEE 938 plakalı minibüs çarpıştı. Kazası otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.