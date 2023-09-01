Tavşanlı'da otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Tavşanlı'da otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye Işıklı kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ali Y. A. yönetimindeki şehir merkezinden Kütahya istikametine giden 68 KF 928 plakalı güneş paneli yüklü tır ile Bayram D. idaresindeki 16 R 2235 plakalı otomobil çevreyolu adliye kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Bayram D. yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye kaza kırım ekibinin araçta sıkıştığı yerden çıkarması ile 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.