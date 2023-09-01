Tavşanlı'da otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile güneş paneli yüklü tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.