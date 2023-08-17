Tavşanlı'da Kavak Ağacının Dalı Otomobilin Üzerine Devrildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarında büyük kavak ağacının dalı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde tadilatı devam eden Arifağa Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının dallarından biri kırılarak park halindeki 43 EF 021 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin tavanı çökerken maddi hasar meydana geldi. Tavşanlı Belediyesi ekipleri kırılan dalı keserek aracın üzerinden kaldırarak çevrede temizlik yaptı.